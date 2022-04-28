Политолог назвал последствия отказа от российского газа для Польши
Польский политолог Матеуш Пискорский отметил, что Варшаве дорого обойдется ее решение об отказе поставок газа из России.
Эксперт пояснил, что в настоящее время польские власти искусственно регулируют стоимость голубого топлива. По его словам, у Варшавы есть только два варианта решения проблемы дефицита газа — возвращение к российским поставкам или поиск альтернативных экспортеров.
— Полагаю, что осенью с началом нового отопительного сезона начнутся переговоры, связанные с возвращением российского газа на польский рынок, либо по поиску замены. Второй вариант считается маловероятным, — отметил Пискорский в комментарии Nation News.
Эксперт добавил, что если власти страны не найдут способ решить проблемы с поставками, то возможна волна социальных протестов.
Ранее Польша и Болгария отказались платить за русский газ в рублях. 26 апреля «Газпром» уведомил импортеров из этих стран о прекращении с 27 апреля поставок газа, передает Царьград.
Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что следующими странами, в которые перестанут поставлять российский газ, могут стать Чехия и Словакия.