Политолог назвал последствия отказа от российского газа для Польши

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Польский политолог Матеуш Пискорский отметил, что Варшаве дорого обойдется ее решение об отказе поставок газа из России.

Эксперт пояснил, что в настоящее время польские власти искусственно регулируют стоимость голубого топлива. По его словам, у Варшавы есть только два варианта решения проблемы дефицита газа — возвращение к российским поставкам или поиск альтернативных экспортеров.

— Полагаю, что осенью с началом нового отопительного сезона начнутся переговоры, связанные с возвращением российского газа на польский рынок, либо по поиску замены. Второй вариант считается маловероятным, — отметил Пискорский в комментарии Nation News.

Эксперт добавил, что если власти страны не найдут способ решить проблемы с поставками, то возможна волна социальных протестов.

Ранее Польша и Болгария отказались платить за русский газ в рублях. 26 апреля «Газпром» уведомил импортеров из этих стран о прекращении с 27 апреля поставок газа, передает Царьград.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что следующими странами, в которые перестанут поставлять российский газ, могут стать Чехия и Словакия.