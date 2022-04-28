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Более 100 тысяч рублей лжепрокурор выманил у столичной пенсионерки

Елена Самойлова
Происшествия
Более 100 тысяч рублей лжепрокурор выманил у столичной пенсионерки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Лжепрокурор с сообщницей выманили у столичной пенсионерки крупную сумму денег. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в отделение полиции обратилась 75-летняя москвичка с заявлением о мошенничестве.

Женщина сообщила, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником прокуратуры. Он стал уверять женщину, что ей положена компенсация в размере 580 тысяч рублей и перевел на сотрудницу банка. Та в свою очередь заявила, что для оформления данной выплаты пенсионерке необходимо перевести в банк 35 тысяч рублей для начала оформления документов, а также 82 тысячи рублей за страхование перевода.

Заявительница перевела деньги на указанный счет. Таким образом ей причинен материальный ущерб в размере 117 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, подчеркнули в ведомстве.

Также 28 апреля в Подмосковье задержали мошенника, обманувшего более 30 жителей столицы.

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