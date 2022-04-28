Какие продукты подешевеют в России

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Росстат фиксирует снижение цен на сахар в РФ. За последние две недели его стоимость снизилась на 1,07 процента. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и какие еще продукты питания скоро станут дешеветь.

Краткосрочное увеличение сахара в цене было спровоцировано ажиотажным спросом на этот продукт. Сейчас спрос снизился, и стоимость товара «начала откатываться в обратном направлении», пояснил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

— Мы изначально говорили, что никаких проблем по балансу производства и потребления сахара у нас нет. Они находятся в равновесии. Краткосрочное увеличение потребления из-за ажиотажного спроса позволило несколько увеличить цены, ведь цена — это всегда баланс спроса и предложения. Если логистика не справляется с потребностями людей, есть только один рыночный механизм — увеличение цены. Сейчас спрос упал, и цена начинает откатываться в обратном направлении, — рассказал он.

Мясо кур и свинина также начинают терять в цене. По словам Вострикова, этот процесс связан с категорией сезонности. Что касается цен на яйцо, они снижаются, как это традиционно бывает после Пасхи.

— После Пасхи цены на яйцо всегда идут вниз. Дальше начинается сезон производства. Цены будут довольно приемлемыми, на стабильном уровне, — уточнил исполнительный директор Руспродсоюза.

В дальнейшем стоит ожидать снижения цен на овощи, фрукты и ягоды. По прогнозам Вострикова, составляющие «борщевого набора» в июне станут дешевле на пять–десять процентов. Предложение этих товаров на рынке стабилизируется и спровоцирует выравнивание, а далее и падение цен.

— Традиционная сезонная просадка цен отразится на продовольственной корзине. Летом мы всегда обеспечены продуктами с полей. Зимой фрукты, овощи, в том числе и «борщевой набор», растут в цене в пять–десять раз, но скоро произойдет примерно такое же падение цен. Летом Росстат периодически фиксирует дефляцию продовольствия. Это связано и с дачным сезоном: когда есть свежие продукты питания с грядки, человек реже заходит в магазин. За счет стабильного предложения цены дополнительно снижаются, — высказался специалист.

Он также отметил, что главной задачей рынка пищевой промышленности сейчас является недопущение краха технологических цепочек. Важно, чтобы покупатель не замечал изменений ассортимента на полке.

— Основными продуктами питания мы обеспечены, но себестоимость у нас, к сожалению, не сокращается. Мы видим некоторую стабилизацию доллара, но это далеко не единственный критерий, влияющий на себестоимость. У предприятий своя экономика по каждому продукту, — отметил Востриков.