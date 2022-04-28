Бренд-шеф дал советы, как правильно приготовить настоящий шашлык

Фото: Unsplash

Приготовить шашлык на майских праздниках в этом году станет дороже на 16 процентов. В среднем стоимость составит 675 рублей из расчета на четырех человек. При этом цена шашлыка из курицы в среднем 351,6 рубля.

Антон Прокофьев, бренд-шеф компании «Эфко», историк кулинарии, кандидат исторических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, какие варианты приготовления шашлыка являются классическими и дал советы по приготовлению самого традиционного блюда на майских праздниках.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Хороший шашлык — это свежее мясо и в меру насыщенный маринад. Насчет того, что мы забыли про уксус — да это ж хорошо, потому что уксусная кислота не придает вкуса, это обычная кислятина. Вообще изначально уксус применялся для того, чтобы отбить душок у мяса. Можно обойтись лимонным соком или винным уксусом для размягчения. Мариновать в дорогом вине не надо, можно использовать столовое белое вино, — порекомендовал эксперт.

По словам эксперта, если мясо мягкое, то его можно просто приправить специями и свежими травами. А вот добавлять готовый маринад лучше не стоит — в противном случае ваш шашлык будет ровно таким, как и у вашего соседа.

— Лучше всего, если вы будете использовать соль, перец, лук, предварительно его «пожамкав», чтобы он дал сок. Еще я добавляю корки и сок лайма, рубленую кинзу, кориандр и каплю растительного масла. Масло — это тот паровозик, который доставляет аромат и вкус, — посоветовал эксперт.

Для шашлыка лучше всего брать свиную шею — в ней много жировых волокон, и именно они дают ароматный вкусный запах. Если нужно мясо постнее, можно взять окорок. Также можно пожарить шашлык из баранины или сделать котлеты из нее на решетке.

Спрос на мангалы накануне майских праздников вырос более чем в два раза, россияне начали их закупать еще в начале апреля. Сотрудники РЭО призвали граждан отправлять одноразовые мангалы на переработку и не бросать на природе, так как они при разложении могут нанести вред окружающей среде.