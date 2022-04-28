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ОБСЕ закрывает Специальную мониторинговую миссию на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ОБСЕ закрывает Специальную мониторинговую миссию на Украине
Фото: shutterstock

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине в скором времени будет закрыта. Об этом сообщили председатель организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Шмид в четверг, 28 апреля.

— Это не простое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии, — сообщили они.

Отмечается, что миссия ОБСЕ сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации о происходящем на Украине. ОБСЕ также содействовала прекращению огня и прилагала все усилия для смягчения последствий происходящего для мирного населения. Председатель и генсек выразили особую благодарность всем членам СММ, передает ТАСС.

До этого глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев обвинил ООН (Организация Объединенных Наций) и ОБСЕ в проявлении недостаточной реакции на травлю в отношении России со стороны международного сообщества. По его словам, на Западе «очень глубоко запрятан расизм».

Деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой народной республики (ДНР) была признана неправомерной. Об этом заявили 9 апреля в Государственном комитете обороны ДНР.

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