Москвичам рассказали о графике работы поликлиник в майские праздники

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В период майских праздников медучреждения столицы будут работать по особому графику. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

— 1–2 и 8–10 мая взрослые поликлиники будут открыты с 9:00 до 16:00. 30 апреля, 3 и 7 мая — врачи принимают с 9:00 до 18:00. Помощь на дому в эти дни оказывается в часы работы поликлиник. Кабинеты ИФА-диагностики COVID-19 и вакцинации с 1 по 10 мая работают по такому же графику, как и поликлиники. Травмпункты 1 и 9 мая будут работать согласно графику работы медицинской организации. Круглосуточные травмпункты продолжат работу в круглосуточном режиме, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также рассказали о графике работы детских поликлиник. Так, медицинская помощь будет оказываться на дому 1–2 и 8–10 мая с 9:00 до 15:00, а вызовы будут принимать до 14:30. При этом 30 апреля, 3 и 7 мая можно будет прийти в поликлинику с 9:00 до 15:00.

Кроме того, 30 апреля, 3 и 7 мая аптечные пункты при поликлиниках будут работать с 9:00 до 16:00, а 1–2 и 8–10 мая будут работать только дежурные аптечные пункты, уточнили в пресс-службе Депздрава.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, какие новые лечебные учреждения появятся в столице. В Москве продолжается строительство ключевых объектов здравоохранения. В последние годы, в эпоху пандемии COVID-19, стало особенно значимым оказание экстренной медицинской помощи. Сейчас в городе идет строительство уникальных скоропомощных стационарных комплексов.