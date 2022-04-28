Возводим больницы и поликлиники. Уникальные медицинские объекты, не имеющие аналогов в стране, появятся в этом году в столице

Заведующаяя филиала № 4 ГП № 67 Ольга Аникеева / Фото: Олег Серебрянский

Этот год можно назвать годом здравоохранения в строительстве — в Москве будет построено рекордное количество медицинских учреждений общей площадью порядка полумиллиона квадратных метров. О том, какие новые лечебные учреждения появятся в столице, рассказывает «Вечерняя Москва».

В столице продолжается строительство ключевых объектов здравоохранения. В последние годы, в эпоху пандемии COVID-19, стало особенно значимым оказание экстренной медицинской помощи. Сейчас в городе идет строительство уникальных скоропомощных стационарных комплексов.

Разделяя потоки

Департамент строительства Москвы возводит на базе столичных больниц четыре скоропомощных стационара: Научно-исследовательский институт СП им. Н. В. Склифосовского, ГКБ им. С. П. Боткина, ГКБ № 15 им. О. М. Филатова и ГКБ им. В. М. Буянова. Экстренную помощь в них будут оказывать по единым современным стандартам.

В каждом обустроят разнопрофильные операционные, палаты анестезиологии и реаниматологии, диагностические службы, включая блок лучевой диагностики, лабораторию, процедурную и диагностические палаты, установят современное оборудование. Это позволит проводить полный спектр диагностики различных заболеваний и своевременно оказывать помощь. Для оптимизации перемещения пациентов, персонала и материалов в каждом комплексе предусмотрено удобное зонирование. Прием будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести: пациенты в тяжелом» состоянии — в состоянии средней степени тяжести — в условно легком состоянии.

Отдельно предусмотрен поток для поступления самотеком. В течение первых суток пациенты смогут получить полный объем помощи: от диагностики до реанимации. Затем в зависимости от состояния их либо выпишут домой, либо переведут в другие отделения больницы. Для родственников создадут комфортные условия: просторные зоны ожидания, а также помещения для бесед с врачами.

Соединят крытыми переходами

Среди новых уникальных медобъектов — лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова, который уже в следующем году примет первых пациентов. Он будет рассчитан на 570 коек. С действующими корпусами здание соединят крытые переходы.

— Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России: в одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации, — отметили в столичном Департаменте строительства.

Это позволит вывести оказание онкопомощи на качественно новый уровень. Кроме того, появится возможность проводить лучевую терапию, которую ранее здесь не делали.

— В свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров, — отметил мэр Сергей Собянин во время осмотра строящегося центра. — Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после ее окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны.

Новый лечебно-диагностический комплекс на территории Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе также закончат в этом году.

Он станет одним из крупнейших инфекционных стационаров в стране. Три корпуса общей площадью 96,5 тысячи «квадратов» объединят подземным пространством и надземными переходами. В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов с индивидуальным душем и туалетом, многофункциональными кроватями с электроприводом, кнопками вызова медперсонала, вентиляцией и телевизорами.

Продолжается и строительство новых корпусов больницы в Коммунарке. Это самое крупное медучреждение, построенное в постсоветский период с нуля и не имеющее аналогов в России. В этом году уже введен в эксплуатацию родильный дом на 130 коек, продолжаются работы по строительству детского корпуса на 180 коек, который также закончат в этом году.

Проект нового медицинского комплекса МКНЦ им. Логинова / Фото: stroi.mos.ru

По новому стандарту

В этом году в Москве построят 16 поликлиник на 8560 посещений в смену. Пять медучреждений появятся в Северном округе: две детско-взрослые в районах Молжаниновский и Дмитровский и три детские поликлиники в районах Савеловский, Ховрино и Войковский.

В Северо-Восточном административном округе в этом году будут введены в эксплуатацию три поликлиники: две детско-взрослые в районах Бабушкинский и Свиблово и одна детская в районе Южное Медведково.

Два здания для обслуживания взрослого населения построят на востоке столицы: в районах Измайлово и Богородское. Еще два лечебных учреждения для детей и взрослых возведут на юге Москвы — в районе Бирюлево Восточное и в районах Солнцево и Кунцево на западе столицы.

Кроме этого, на северо-западе Москвы в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом, а на юго-западе в Гагаринском районе — консультативно-диагностический центр с поликлиникой на территории ГКБ № 64.

Новые здания возводят по новому «Московскому стандарту+». Основные его принципы — создание зон комфортного ожидания для пациентов, понятная система навигации, установка современного медицинского оборудования, доступность для лиц с ограниченными возможностями.

Вместо привычной регистратуры за стеклом — удобные стойки информации. Кабинеты врачей располагаются таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные размещаются на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов — там, где возможно, — оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики.

Для комфортной работы врачей рабочие помещения оснащают эргономичной мебелью и оборудуют комнаты отдыха.

КСТАТИ

Согласно новому московскому стандарту, внутренняя отделка в зданиях взрослых поликлиник выполняется в синих тонах, а детских — в зеленых. Цветовые акценты также создаются за счет мебели, зон ожидания, а еще — стоек регистратуры. Одними из главных элементов отделки также являются оригинальные светильники на потолке в форме треугольника.

ТОП–3: ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ЗДАНИЙ АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА

Фото: stroi.mos.ru

Ул. 6-я Радиальная, вл. 7, корп. 36

Детско-взрослую поликлинику для жителей ЖК «Царицыно» на 320 посещений в смену построят в Бирюлеве Восточном. Порядка 13 тысяч жителей района смогут получать качественное медицинское обслуживание в новой поликлинике. Строительство нового здания планируется завершить уже в этом году. Для детского и взрослого отделений сделают отдельные входы.

В медицинском учреждении установят рентген, маммограф, флюорограф, аппараты УЗИ и другое необходимое современное диагностическое оборудование. На прилегающей территории установят велопарковки, обустроят прогулочные зоны и оборудуют современную детскую площадку.

Фото: stroi.mos.ru

Ул. Синявинская, вл. 13

Детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на два машино-места введут в эксплуатацию в этом году в Молжаниновском. Этот район — самый молодой и самый маленький в Москве. Сейчас здесь идет активное жилищное строительство, поэтому новая поликлиника будет очень востребована жителями района. В медицинском учреждении создадут «исцеляющую среду»: ее сформируют за счет максимального озеленения с использованием гипоаллергенных и фитонцидных растений. На прилегающей территории для занятий спортом установят воркаут-площадку, оборудуют оздоровительно-реабилитационную зону со специальными тренажерными устройствами, в том числе для инвалидов-колясочников.

Фото: stroi.mos.ru

Головинское ш., 6а

В этом году детская поликлиника № 133 в Войковском районе получит новое здание. Сейчас лечебное учреждение располагается на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских, 4, корпус 2. Медицинское учреждение рассчитано на 320 посещений в смену и возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт+». Наиболее часто посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних этажах здания. Для маленьких пациентов оборудуют специальные детские уголки, можно скоротать время в ожидании своего приема.

Рекордные полмиллиона «квадратов»

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов / Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

О приоритетах развития мединфраструктуры Москвы рассказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Развитие медицинской инфраструктуры столицы и строительство новых лечебных учреждений остается одним из приоритетных направлений правительства Москвы. Та работа, которая сегодня проводится в этом направлении по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, поднимет систему здравоохранения и качество оказания медицинской помощи в столице на еще более высокий уровень.

Акцентом в строительстве медицинских объектов становится человекоцентричность. Это широкое понятие, которое ставит во главу угла человека, его потребности, интересы: это забота и о пациентах, и о родственниках, и о персонале, врачах, медсестрах, ученых, которые работают в этих организациях. Мы должны строить больницы с учетом их потребностей и интересов, чтобы сделать медицинский объект единым организмом, работающим максимально эффективно на благо людей.

Сегодня в столице одновременно возводится рекордное количество медицинских объектов — так много больниц и поликлиник в Москве не строили уже много десятилетий. В настоящее время идет строительство 31 объекта здравоохранения общей площадью более полумиллиона квадратных метров.

В этом году к вводу в эксплуатацию готовятся более 20 новых лечебных учреждений. Среди них — 16 поликлиник в различных округах столицы. Здания возводят по новому московскому стандарту. Для горожан также появятся два уникальных медицинских объекта общей площадью порядка 172 тысяч квадратных метров: это новое здание лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова на шоссе Энтузиастов, 86 и новый инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе, 63. Новый корпус в начале года построили для ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, а на территории больницы в Коммунарке ввели в эксплуатацию родильный дом на 130 коек.

В этом году достроим новый детский корпус общей площадью более 24 тысяч квадратных метров, который будет рассчитан на 180 коек. Четыре скоропомощных стационарных комплекса возводятся на базе столичных больниц. В Щербинке в этом году появится новая подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест. А на территории Международного медицинского кластера в Сколкове завершим строительство Многофункционального медицинского центра.