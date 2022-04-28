Москвич лишился более миллиона рублей, пытаясь спасти свой счет
По данным ведомства, днем 27 апреля в отделение полиции обратился пожилой мужчина. Он сообщил, что на его телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка и сказала, что деньги с его счета могут пропасть.
Чтобы «сохранить» средства, она убедила пенсионера передать ей код из СМС-собщения и реквизиты банковской карты.
Сумма материального ущерба составила один миллион 770 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».