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Москвич лишился более миллиона рублей, пытаясь спасти свой счет

Лейла Алиева
Происшествия
Москвич лишился более миллиона рублей, пытаясь спасти свой счет
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвич лишился более миллиона рублей, пытаясь спасти свой счет. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, днем 27 апреля в отделение полиции обратился пожилой мужчина. Он сообщил, что на его телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка и сказала, что деньги с его счета могут пропасть.

Чтобы «сохранить» средства, она убедила пенсионера передать ей код из СМС-собщения и реквизиты банковской карты.

Сумма материального ущерба составила один миллион 770 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Еще один похожий случай произошел днем ранее. Лжепрокурор выманил у столичной пенсионерки более 100 тысяч рублей под предлогом компенсации.

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