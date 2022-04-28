СК возбудил дело против сломавших нос сверстнику подростков в Новой Москве

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Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Следственный комитет РФ (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении сломавших нос сверстнику подростков из Коммунарки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве в четверг, 28 апреля.

Согласно данным следствия, днем 16 апреля в поселке Коммунарка произошла ссора между группой подростков. В ходе перепалки одному из них, мальчику 2007 года рождения, несколько раз ударили по лицу. Когда пострадавшего подростка доставили в больницу, врачи диагностировали у него перелом костей носа.

Следствие установило личности всех участников потасовки и возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». С подростками уже проведены все необходимые следственные действия, а также выяснены причина и детали самой драки, говорится в сообщении.

29 декабря на территории школы в Подмосковье подростки устроили драку. Причиной конфликта стала девушка. Участники драки получили незначительные повреждения. В драке принимали участие по меньшей мере семь человек.