Подростки устроили массовую драку на территории школы в Подмосковье

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Россия, Московская область, Раменское, улица Гурьева Карта всех событий

На территории школы в Подмосковье произошла массовая драка с участием учащихся. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в Раменском на территории школы, расположенной на улице Гурьева. Очевидцы драки позвонили в полицию.

— Прибывшие на место сотрудники полиции установили четырех участников данного инцидента, они являются учениками данной учебного заведения, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Добавляется, что правоохранители также устанавливают личности еще троих участников потасовки. Таким образом, в драке принимали участие по меньшей мере семь человек.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что причиной конфликта стала девушки. Участники драки получили незначительные повреждения.

По данным РЕН ТВ, в произошедшей возле школы потасовке пострадали четыре подростка. Они получили ушибы, ссадины и гематомы. После инцидента их доставили в травмпункт.

Во вторник вечером, 28 декабря, недалеко от реки Южная Канава в подмосковно Дубне нашли тело 11-летнего мальчика, о пропаже которого стало известно днем ранее. Медэксперты установили, что ребенок умер в результате обморожения. Всю основную информацию об этой трагической истории читайте в специальном материале «ВМ».