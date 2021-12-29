Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подростки устроили массовую драку на территории школы в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Подростки устроили массовую драку на территории школы в Подмосковье
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Раменское, улица Гурьева Карта всех событий

На территории школы в Подмосковье произошла массовая драка с участием учащихся. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в Раменском на территории школы, расположенной на улице Гурьева. Очевидцы драки позвонили в полицию.

— Прибывшие на место сотрудники полиции установили четырех участников данного инцидента, они являются учениками данной учебного заведения, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Добавляется, что правоохранители также устанавливают личности еще троих участников потасовки. Таким образом, в драке принимали участие по меньшей мере семь человек.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что причиной конфликта стала девушки. Участники драки получили незначительные повреждения.

По данным РЕН ТВ, в произошедшей возле школы потасовке пострадали четыре подростка. Они получили ушибы, ссадины и гематомы. После инцидента их доставили в травмпункт.

Во вторник вечером, 28 декабря, недалеко от реки Южная Канава в подмосковно Дубне нашли тело 11-летнего мальчика, о пропаже которого стало известно днем ранее. Медэксперты установили, что ребенок умер в результате обморожения. Всю основную информацию об этой трагической истории читайте в специальном материале «ВМ».

Читайте также:
Раменский район Московская область подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте