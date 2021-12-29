«Мальчик с особенностями развития»: почему в Дубне насмерть замерз школьник

Фото: Скриншот видео прокуратуры

Во вторник вечером, 28 декабря, недалеко от реки Южная Канава в Дубне нашли тело 11-летнего мальчика, о пропаже которого стало известно днем ранее. Медэксперты установили, что ребенок умер в результате обморожения. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о произошедшей трагедии, а также побеседовала с координатором поискового отряда «ЛизаАлерт», депутатом Госдумы РФ VIII созыва Олегом Леоновым.

Гибель школьника

По данным СК, утром 27 декабря школьник отправился на учебу на автобусе. Выйдя на остановке, мальчик пошел в сторону района Левого берега города Дубны. При этом ни до учебного заведения, ни до дома ребенок не дошел.

Позже тело ребенка обнаружили без видимых признаков насильственной смерти рядом с рекой Южная Канава. Предполагается, что школьник скончался от обморожения.

В прокуратуре по Московской области уточнили, что тело мальчика нашли во вторник вечером, 28 декабря, на улице Программистов в Дубне. Ведомство начало проверку по факту случившегося.

По данным Telegram-канала SHOT, в день пропажи его видел на остановке одноклассник. По словам последнего, мальчик не дождался школьного автобуса и сел в маршрутку из-за страха опоздать на занятия.

В какой-то момент школьник запаниковал и вышел из маршрутки, а после этого пошел в сторону реки, надеясь таким образом скорее добраться до места назначения.

Прокуратура по МО опубликовала кадры, на которых запечатлен мальчик в день пропажи. На них видно, как он уходит по снегу в сторону от проезжей части.

Видео: Прокуратура по МО

Ребенок с особенностями развития

Бывший завуч школы, в которой учился погибший мальчик, Ксения Напольская сообщила, что у Максима и у его младшей сестры было сильное отставание в развитии.

— Дети сильно отставали в развитии, но мама этого не признавала. Максим с трудом держал ложку, а про ручку и письмо даже речи не шло. Я много раз с мамой беседовала, но там пустота, — написала Напольская на своей странице в соцсети.

Также она отметила, что дети состояли на учете в медучреждении. Однако родители ничего не предпринимали, чтобы помочь им преодолеть трудности в развитии.

По словам Ксении, в какой-то момент родители отдали в коррекционную школу, но, по мнению учителя, сделать это следовало намного раньше.

Детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова подтвердила, что у Максима были особенности развития.

— Произошла трагедия, погиб ребенок — мальчик с особенностями развития. Перепутал автобусы, сел не на тот маршрут, вышел и заблудился. В связи с особенностями своего заболевания он не мог выйти на контакт, попросить о помощи, — сказала омбудсмен.

SHOT сообщает, что мать мальчика живет в трехкомнатной квартире с двумя мужчинами — нынешним мужем и бывшим. Она воспитывает пятерых детей. По словам соседей, женщина регулярно устраивает скандалы и кричит на детей.

Мать погибшего ситуацию пока не прокомментировала. А отчим Максима обвинил в его гибели водителя маршрутки, в которую мальчик сел вместо школьного автобуса.

— Он пошел на остановку, но он не сел на свой маршрут. А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул, — заявил мужчина.

Телефон с отслеживающей программой

Комментируя произошедшее, координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов заявил «ВМ», что родители ребенка должны были снабдить его телефон специальной программой.

— У этого ребенка были особенности развития. Он не совсем такой, как все. Родители, понимая, что у него есть особенности развития, должны были принять определенные меры. У ребенка должен был быть заряженный мобильный телефон с программой, отслеживающей его местонахождение, — сказал собеседник «ВМ».

Также Леонов рассказал о трех основных правилах, которыми должен руководствоваться каждый потерявшийся ребенок. По его словам, первое и самое главное — ребенок должен знать телефон родителей и позвонить им. Второе — в случае если нет связи с родителями, необходимо звонить в службу 112.

— И третье: потерявшийся ребенок может получить помощь в рамках проекта «Островок безопасности» в магазинах нескольких торговых сетей («Пятерочка», «Перекресток», «ВкусВилл», а также в Сбербанке — прим. «ВМ»). Ребенок может туда прийти и сказать: «Я потерялся». А дальше действовать будут сотрудники «ЛизыАлерт», — рассказал Леонов.

Также специалист рекомендует потерявшимся детям оставаться на месте, если оно многолюдное. Просить помощи в первую очередь стоит у полиции, а затем у сотрудников расположенных поблизости магазинов.

— Просить помощи можно не у каждого. Полицейские, родители с маленькими детьми, продавцы — это безопасные взрослые. Просто обратиться к дяде и сказать «я потерялся» может быть опасно, — заключил собеседник «ВМ».