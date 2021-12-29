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Одиннадцатилетний мальчик насмерть замерз в Подмосковье

Полина Долганова

Происшествия
Одиннадцатилетний мальчик насмерть замерз в Подмосковье
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Прокуратура начала проверку по факту обнаружения в подмосковной Дубне тела 11-летнего мальчика. Об этом в среду, 29 декабря, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Предварительно установлено, что утром в понедельник, 27 декабря, школьник отправился на учебу на автобусе. Выйдя на остановке, мальчик пошел в сторону района Левого берега. При этом ни до учебного заведения, ни до дома ребенок не дошел.

Тело ребенка было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти рядом с рекой Южная Канава. Предполагается, что школьник скончался от обморожения.

По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действиям родителей ребенка.

22 декабря правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Дети были обнаружены в селе Прокудино 22 декабря. Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. 23 декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей. Дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних». Основную информацию по данному делу читайте в материале «Вечерней Москвы».

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