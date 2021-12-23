Душила шарфом и бросила в овраг: за что под Саратовом мать оставила умирать детей на морозе

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В Саратовской области правоохранители задержали женщину, которая бросила своих малолетних детей в овраг. Восьмилетний сын умер от переохлаждения, а за жизнь дочки медики продолжают бороться. Трагедия произошла в селе Прокудино Аткарского района. Ее причиной, по словам матери, стала поломка котла в частном доме, где проживала семья. Женщина полагала, что дочь и сын умерли еще ночью, и скрылась из дома. Отец детей, узнав о случившемся, сам явился в полицию.

«Пыталась отогреть одеялами»

Утро 22 декабря не предвещало беды: 43-летняя Вера Зайцева находилась дома вместе с 5-летней дочерью и 8-летним сыном. Однако настроение матери резко испортилось из-за плохого поведения детей. Рассердившись на них, Зайцева шарфом начала душить сына, а потом дочь до тех пор, пока они не перестали подавать признаков жизни. Затем женщина вынесла их на улицу и оставила в овраге недалеко от частного дома, где они проживали, после чего скрылась, передает Тelegram-канал Baza. Мальчик погиб, а девочка находится в больнице в критическом состоянии.

В интервью каналу Baza мать обвинила во всем поломанный котел в доме. Она якобы решила, что дети ночью погибли от переохлаждения.

— Я пыталась их отогреть одеялами, но они открывались ночью и уже переморозились. Я уже понимала прекрасно, что они никогда не встанут... — сказала Зайцева.

По ее словам, она испугалась, вынесла тела на улицу и сбежала.

Еще одной причиной, которая привела к трагедии, стал бракоразводный процесс с мужем, который длился последние полгода, утверждает предполагаемая убийца. Супруги никак не могли поделить детей.

В свою очередь Telegram-канал Shot написал, что отцом является 46-летний Александр Зайцев, который сам явился в полицию, узнав о трагедии. Он рассказал журналистам, что давно разведен. По его словам, брак распался, потому что он «надоел» ей, а дети после расставания остались с матерью. Женщина часто срывалась на ребятишках, позволяя себе повышенный тон в общении с ними, отметил Александр.

— У нас как? Если мужик, значит, ему детей не положено, — заявил он.

Региональное отделение Следственного комитета подтвердило версию о том, что мать пыталась задушить детей, блокируя шарфом доступ воздуха сначала сыну, затем дочери. Сотрудники полиции обнаружили женщину на территории города Энгельса Саратовской области и передали ее следователям. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».

Состояние тяжелое

Прибывшие на место инцидента медики нашли детей без сознания и верхней одежды. Врачи констатировали смерть мальчика и госпитализировали девочку.

— Пострадавшую девочку ночью из районной больницы доставили в клинику Саратова. Состояние ее остается тяжелым. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в Telegram-канале регионального правительства.

В свою очередь уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что девочка пережила клиническую смерть. Она подтвердила, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и ее не будут перевозить на лечение в Москву. За жизнь девочки продолжат бороться саратовские медики, которые консультируются со столичными коллегами.

Что известно о семье

Семья Зайцевых, по данным Тelegram-канал Mash, переехала в Прокудино год назад. Местные жители рассказывают, что дети росли в нормальных условиях. Однако после развода женщина пыталась перевести малышей на домашнее обучение. Руководство учебного заведения не одобрило такое решение, поэтому Зайцева забрала детей и уехала в неизвестном направлении. В ноябре вернулась, а в четверг утром написала классному руководителю сына, что он пропустит занятия.

Семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала и на каких-либо учетах не состояла.

Известно, что один из бывших супругов Зайцевой, Михаил, не поверил в то, что Вера могла попытаться убить своих детей. Он также отметил, что союз с Александром был у нее не первым. Ранее она успела дважды побывать замужем. От первого брака у нее есть 22-летняя дочь, в союзе с Михаилом детей не появилось, а двое младших малышей родились от последнего супруга.

По словам Михаила, Зайцева якобы увлекалась эзотерическими практиками, направленными на позитивное отношение к миру, и хотела изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому выгнать на мороз малышей она никак не могла, утверждает мужчина.

Задержанная признала вину в содеянном и сообщила полицейским, что сама выгнала детей из дома, так как «не видела их будущего».

Также известно, что Вера работала уборщицей, а ее последний супруг — столяром.

Глава региона Валерий Радаев поручил вице-губернатору Игорю Пивоварову совместно с правоохранителями выяснить все обстоятельства и причины трагедии.