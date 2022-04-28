Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Киркоров рассказал, кто уговорил Газманова отдать ему песню «Единственная моя»

Дарья Завгородняя
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Киркоров рассказал, кто уговорил Газманова отдать ему песню «Единственная моя»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ставшая визитной карточкой короля российской эстрады Филиппа Киркорова песня «Единственная моя» изначально была написана Олегом Газмановым для своей жены. В разговоре с «Вечерней Москвой» Киркоров рассказал, каких трудов стоило уговорить Газманова отдать ему эту песню.

— Я продюсер неплохой, это правда. А за песню надо сказать спасибо супруге Олега Марине. Если бы не она, он бы эту песню не отдал. Когда я ее услышал у него на концерте в Сочи, побежал за кулисы, стал просить, но Газманов ни в какую! — рассказал он.

Киркоров признался, что помогла ему сама супруга Газманова. По словам певца, она в течение целых трех дней уговаривала мужа передать песню, настаивая, что Киркоров «очень хорошо поет». В итоге автор песни не только сдался, но даже сам помог Киркорову записать композицию.

— Песня стала канонической. Меня до сих пор ассоциируют именно с песней «Единственная моя», а не с «Зайкой», даже не с «Атлантидой», — заключил король российской эстрады.

28 апреля Филипп Киркоров рассказал в разговоре с «Вечерней Москвой» об отмене концертов, современной музыке и судьбе.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров Олег Газманов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте