Киркоров рассказал, кто уговорил Газманова отдать ему песню «Единственная моя»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ставшая визитной карточкой короля российской эстрады Филиппа Киркорова песня «Единственная моя» изначально была написана Олегом Газмановым для своей жены. В разговоре с «Вечерней Москвой» Киркоров рассказал, каких трудов стоило уговорить Газманова отдать ему эту песню.

— Я продюсер неплохой, это правда. А за песню надо сказать спасибо супруге Олега Марине. Если бы не она, он бы эту песню не отдал. Когда я ее услышал у него на концерте в Сочи, побежал за кулисы, стал просить, но Газманов ни в какую! — рассказал он.

Киркоров признался, что помогла ему сама супруга Газманова. По словам певца, она в течение целых трех дней уговаривала мужа передать песню, настаивая, что Киркоров «очень хорошо поет». В итоге автор песни не только сдался, но даже сам помог Киркорову записать композицию.

— Песня стала канонической. Меня до сих пор ассоциируют именно с песней «Единственная моя», а не с «Зайкой», даже не с «Атлантидой», — заключил король российской эстрады.

28 апреля Филипп Киркоров рассказал в разговоре с «Вечерней Москвой» об отмене концертов, современной музыке и судьбе.