Синоптик пообещал прохладную погоду на майские праздники в центре России

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Начало мая в Центральной России ожидается прохладным, во второй декаде потеплеет, а климатическое лето наступит в последние дни мая. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 28 апреля.

— На майские праздники температурный фон останется на три-четыре градуса ниже положенной нормы. В первомайские ночи сохранится зябкая погода — воздух будет остывать до околонулевых значений с вероятностью легких заморозков на почве, — заявил синоптик.

По словам Тишковца, днем столбики термометров с трудом преодолеют отметку в плюс десять градусов. С 3 мая синоптик посоветовал ожидать обложные дожди. Однако во второй декаде мая уже станет комфортнее и показания термометров на пару градусов превысят многолетние значения. Третья десятидневка мая будет умеренно теплой. Ночью температура составит плюс пять–десять градусов, а днем плюс 16–21, передает РИА Новости.

Прохладная погода ожидается 1 мая и в Москве, а в ночные часы температура может опуститься до минус одного градуса. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Также она добавила, что в субботу, 30 апреля, ожидается плюс 8–10 градусов днем, а 1 мая — плюс 10–12 градусов. При этом 2 и 3 мая в Москве увеличится количество облаков. Так, днем, возможно, будет небольшой дождь, но температура повысится до плюс 15 градусов, а ночью — до плюс 7 градусов.