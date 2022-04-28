Правительство внесло в ГД проект об упрощенной выдаче ВНЖ иностранным айтишникам

Фото: pexels.com/Digital Buggu

Кабинет министров внес в Госдуму проект закона об упрощенном получении российского вида на жительство (ВНЖ) для иностранных IT-специалистов. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Кроме зарубежных айтишников на получение ВНЖ по упрощенной процедуре, согласно проекту закона, могут претендовать члены их семей, включая детей, супругов, родителей, бабушек, дедушек, родителей супругов и внуков.

Согласно тексту документа, такие иностранцы не должны будут получать разрешение на временное проживание на территории страны. Также на них не будет распространяться правило о том, что они могут получить работу только при наличии патента или соответствующего разрешения.

Представленный правительством законопроект подразумевает, что работодатели получат возможность привлекать иностранцев без разрешения на привлечение и использование зарубежных сотрудников, пишет РБК.

В начале месяца правительство также внесло в Госдуму проект о возможности предоставления права на оформление бессрочного вида на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных специалистов и их семей.