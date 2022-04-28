На Поклонной горе к 9 Мая откроется выставка «Имена Победы»

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В пятницу, 29 апреля, в Музее Победы откроется новая художественная выставка, посвященная празднику 9 Мая. В выставочный проект под названием «Имена Победы» вошли более 30 портретов ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе музея.

Куратор выставки Елена Ремизова заявила, что в фондах культурного учреждения хранятся множество портретов великих генералов, маршалов и полководцев Красной армии.

— Но есть герои, чьими именами не названы улицы, те, кого мы не знаем в лицо и не проходили на уроках истории. Но от этого значимость их подвигов не стала меньше, — подчеркнула сотрудница музея.

Представленные на выставке картины написаны как именитыми художниками, так и просто выпускниками Российской академии ваяния и зодчества. В Музее Победы можно будет увидеть портреты медиков, солдат, писателей и шоферов. Выставка будет работать в Зале Долгих по 12 мая текущего года включительно.

Чуть ранее 28 апреля в столичном музее рассказали, что подготовили для своих посетителей в канун 9 Мая.