Болгарии предрекли хаос и нищету без поставок газа из России

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Болгарию ожидает разорение и хаос на фоне прекращения поставок газа из России, предупреждают местные эксперты, опрошенные болгарским изданием Dir.bg.

По мнению экс-замминистра энергетики этой страны Явора Куюмджиева, национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы жители страны получали электричество и отопление по доступным ценам, а бизнес был обеспечен ресурсами, необходимыми для его нормального функционирования.

— Наступит хаос. В 2021 году Болгария использовала 3,2 миллиардов кубометров газа, из которых более 75 процентов поступило из России, остальные — около 300 миллионов — из Азербайджана и около 250 миллионов из различных источников сжиженного газа. Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно, — подчеркнул он.

В кондитерской сфере также отметили большой урон от подобных действий местных властей. Болгарские функционеры в этой отрасли заявляют, что крупнейшие производства мучных изделий в крупных городах страны прекратят работу, поскольку останутся без сырья.

Из-за дефицита топлива и повышения цен на него в Болгарии вообще закроются многие предприятия, эксперты прогнозируют крах сельского хозяйства по этой же причине, пишет РИА Новости. Кроме того, директора больниц не представляют, как смогут работать медучреждения, когда в зимнее время года они останутся без отопления.

Накануне к аналогичным выводам пришли в Польше. Политолог Матеуш Пискорский отметил, что Варшаве дорого обойдется ее решение об отказе от поставок газа из России.