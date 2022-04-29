В Госдепе назвали условие для снятия антироссийских санкций

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг, 28 апреля, заявил, что снятие введенных в отношении России санкционных мер потребует как минимум прекращения боевых действий на Украине.

В ходе слушаний в палате представителей американского конгресса глава Госдепартамента подчеркнул, что любые решения относительно ослабления санкционного давления по меньшей мере потребуют «чего-то в этом роде».

Так руководитель американского дипведомства отреагировал на вопрос, потребует ли отмена антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов прекращения боевых действий в восточноевропейском государстве.

Блинкена спросили, необходимо ли России для смягчения рестрикций полностью вывести свои вооруженные силы с территории Украины, однако госсекретарь отказался напрямую отвечать на данный вопрос, пишет РИА Новости.

Накануне Энтони Блинкен заявил, что глава американского государства Джо Байден намерен запросить у представителей конгресса еще 33 миллиарда долларов на оказание материальной поддержки Украине.