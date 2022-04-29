Первый канал нашел замену Галкину в лице Цискаридзе

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Первый канал нашел замену покинувшему Россию шоумену Максиму Галкину в лице народного артиста РФ Николая Цискаридзе. Именно он станет новым ведущим шоу «Сегодня вечером».

По информации «КП», первая программа с участием известного российского балетмейстера должна появиться в эфире Первого канала на майских праздниках.

В среду, 27 апреля, завсегдатаи массовки российских телепередач получили сообщения о съемках программы. От зрителей хотят праздничного внешнего вида, а возраст приглашенных рассматривается в диапазоне от 18 до 55 лет.

Первым ведущим популярной телепередачи был Андрей Малахов, затем его сменили Максим Галкин и Юлия Меньшова. Многие ожидали, что именно дочь легендарного режиссера заменит своего соведущего на съемках в четверг.

После своего отъезда популярный российский шоумен неоднократно критиковал российские власти за проведение специальной военной операции на Украине. Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что за громкие слова муж Аллы Пугачевой должен понести ответственность.