«Заклеймить!»: Соседов призвал к жестким мерам в отношении Хаматовой и Галкина

Фото: Youtube / Лена Ленина

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что за громкие слова в отношении России, уехавшие за границу артисты должны понести ответственность. По его словам, мало того, что некоторые знаменитости в сложное для РФ время оставили страну, так еще и позволяют себе высказываться негативно в адрес российских военнослужащих.

Особенно критика задевают слова юмориста Максима Галкина и актрисы Чулпан Хаматовой, которые часто критикуют Россию. Соседов предложил применить в адрес эмигрировавших артистов жесткие меры — «заклеймить и поставить на место».

— Если Галкин болтает всякую ерунду и порочит наши вооруженные силы, его нужно заклеймить и поставить на место. Также, как и актрисулю, уехавшую в Латвию (Чулпан Хаматову — прим. «ВМ»). Пусть зрители сделают выводы и не ходят на концерты и спектакли этих позорных артистов, — заявил критик в беседе с порталом News.ru.

Соседов уверен, что Пугачева покинула Россию, потому что ей просто надоели вопросы об Украине. Певица давно не общается с фанатами и не дает концерты. Даже до спецоперации Примадонна редко появлялась в соцсетях и показывала своих детей.

— Уехала она, думаю, для того, чтобы ей не досаждали вопросами про Украину. И вообще ей уже надоели все вопросы. Я удивляюсь, что к ней у кого-то вообще остались какие-то вопросы. Видимо, у тех, кто ее совсем не знает и мало знаком с ее жизнью и творчеством, — подытожил Соседов.

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил высказывания Леди Гаги в адрес россиян. Американская певица во время концерта в Лас-Вегасе нелестно высказалась о жителях России, назвав их «тупыми».