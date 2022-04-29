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Кадыров рассказал, каким должен быть украинский лидер в ее современной истории

Егор Провоторов
В мире
Кадыров рассказал, каким должен быть украинский лидер в ее современной истории
Фото: vk/ramzan

Первый президент Чечни Ахмат Кадыров спас республику от полного уничтожения, именно такого лидера сейчас не хватает Украине, заявил в пятницу, 29 апреля, руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров.

— Благодаря ему и президенту России Владимиру Путину мы сумели выбраться из жерл военной мясорубки, которую крутила зловещая заокеанская рука, — подчеркнул действующий чеченский лидер на своем канале в Telegram.

Говоря про тяжелую ситуацию Кадыров упомянул начало 1990-х годов, «разруху», «хаос» и «засилье международных террористов» в регионе. Глава Чечни выразил надежду, что народ Украины все же «одумается» и вернет контроль над страной в свои руки. В противном случае, по словам политика, это сделает российский лидер Владимир Путин.

— Если кто-то думает, что Россия ведет враждебную политику против независимости Украины, то он здорово ошибается, — подчеркнул Кадыров.

По его словам, это государство потеряло свою суверенность еще восемь лет назад, когда власть захватил Запад и передал ее в руки своих ставленников.

В минувший понедельник, 25 апреля, Рамзан Кадыров рассказал о полном освобождении от нацистов населенного пункта Рубежное на территории ЛНР.

Украина Рамзан Кадыров Владимир Путин
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