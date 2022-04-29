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Пресняков: Любящих Пугачеву в России больше, чем ее ненавистников

Егор Провоторов
Общество
Пресняков: Любящих Пугачеву в России больше, чем ее ненавистников
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Известный российский певец, бывший зять Аллы Пугачевой Владимир Пресняков-младший ответил на критику в адрес Примадонны. Он поддержал именитую артистку, хотя и заметил, что нечасто с ней общается.

— Сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России, — подчеркнул артист в интервью «КП».

Такая реакция музыканта последовала после открытой критики пары знаменитостей — Пугачевой и ее супруга Максима Галкина на российском телевидении. Сами звезды никак не реагируют на волну негатива в свой адрес.

Пресняков-младший подчеркнул, что в России люди любят бросаться из крайности в крайность. Он выразил уверенность, что на родине гораздо больше тех, кому дорога Примадонна, чем тех, кто готов поливать ее грязью.

Накануне певица Лайма Вайкуле выразила негодование по поводу высказываний журналистки Маргариты Симоньян в адрес юмориста Максима Галкина с обвинениями в гомосексуализме и браке по расчету с Аллой Пугачевой. Прибалтийская артистка подчеркнула, что Симоньян задела не только звездную семью, но их многочисленную армию поклонников.

Алла Пугачева критика Владимир Пресняков
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