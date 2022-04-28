«Вы в своем уме?»: Вайкуле жестко ответила Симоньян за оскорбления Галкина

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Певица Лайма Вайкуле выразила негодование по поводу высказываний журналистки Маргариты Симоньян в адрес юмориста Максима Галкина с обвинениями в гомосексуализме и браке по расчету с Аллой Пугачевой.

Артистка заявила, что Симоньян задела не только звездную семью, но их многочисленную армию поклонников.

— Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень вашей культуры и интеллекта, — написала Вайкуле на своей странице в соцсети, передает издание Teleprogramma.

При этом певица отметила, что Галкин и Пугачева не будут отвечать на подобные низкие выпады.

Маргарита Симоньян возмутилась негативными высказываниями юмориста Максима Галкина о России. В эфире телеканала «Россия 1» она рассказала все, что думает об артисте.

Галкин уехал вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль и оттуда делится своим видением текущей ситуации в мире. Каждая публикация телеведущего сильно возмущает Симоньян, поэтому она решилась на откровенные высказывания о звезде.