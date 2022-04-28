Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вы в своем уме?»: Вайкуле жестко ответила Симоньян за оскорбления Галкина

Юлия Курганова

Общество
«Вы в своем уме?»: Вайкуле жестко ответила Симоньян за оскорбления Галкина
Фото: Youtube / А поговорить?

Певица Лайма Вайкуле выразила негодование по поводу высказываний журналистки Маргариты Симоньян в адрес юмориста Максима Галкина с обвинениями в гомосексуализме и браке по расчету с Аллой Пугачевой.

Артистка заявила, что Симоньян задела не только звездную семью, но их многочисленную армию поклонников.

— Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень вашей культуры и интеллекта, — написала Вайкуле на своей странице в соцсети, передает издание Teleprogramma.

При этом певица отметила, что Галкин и Пугачева не будут отвечать на подобные низкие выпады.

Маргарита Симоньян возмутилась негативными высказываниями юмориста Максима Галкина о России. В эфире телеканала «Россия 1» она рассказала все, что думает об артисте.

Галкин уехал вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль и оттуда делится своим видением текущей ситуации в мире. Каждая публикация телеведущего сильно возмущает Симоньян, поэтому она решилась на откровенные высказывания о звезде.

Максим Галкин Алла Пугачева Лайма Вайкуле
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте