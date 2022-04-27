«Женился на пожилой женщине для отвода глаз»: Симоньян заявила, что Галкин — гей

Фото: roscongress / Елена Разина

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян возмущена негативными высказываниями юмориста Максима Галкина о России. Она в эфире телеканала «Россия 1» рассказала все, что думает об артисте.

Галкин уехал вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль и оттуда делится своим видением текущей ситуации в мире. Каждая публикация телеведущего сильно возмущает Симоньян, поэтому она решилась на откровенные высказываниями о звезде.

— Что творит сейчас Галкин, я уже прошу у своих друзей, знакомых, ну не присылайте мне. Я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женился на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья, — сказала журналистка в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Она также заявила, что такой лживый человек, как Галкин, не имеет права «обливать помоями» Россию, так как не имеет понятия, что такое Родина.

Симоньян отметила, что будет и дальше отстаивать честь своей страны и отвечать на скандальные заявления и других знаменитостей.

Около двух месяцев на телеведущего и юмориста Максима Галкина льется негатив в Сети и критика из-за того, что он уехал из России в Израиль после начала специальной операции на Украине. Артист долго молчал, но на днях решил ответить тем, кто считает его предателем.