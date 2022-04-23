«Не упрекайте меня в предательстве»: Галкин прервал молчание

Фото: Youtube / А поговорить?

Около двух месяцев на телеведущего и юмориста Максима Галкина льется негатив и критика из-за того, что он уехал из России в Израиль после начала специальной операции на Украине. Артист долго молчал, но теперь решил ответить тем, кто считает его предателем.

— Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте «власть» и «родину». Я всегда это различал. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена, — сказал Галкин в соцсетях.

Он рассказал, что когда опубликовал пост в соцсетях 24 февраля, то его лицо тут же запретили во всех рекламных паузах. После этого у знаменитости сорвались многие рекламные контракты. За этим последовали отмены концертов в разных городах. Галкин отметил, что на этот шаг пошли местные власти и активисты. В результате он остался без работы. В этой ситуации юморист решил уехать в Израиль.

— Я уехал в Израиль отдохнуть. Заодно здесь запланировал концерты, где мне не запрещают выступать. Сложно меня упрекнуть в предательстве. Я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем, как это делал всю жизнь в маленьких и больших городах независимо от гонорара, — сказал Галкин, передает издание StarHit.

21 апреля сообщалось, что звездной российской паре — Максиму Галкину и его супруге Алле Пугачевой — предложили стать ведущими местного реалити-шоу «Русский ниндзя». Это местный аналог шоу «Форт Боярд» — программы, где участники проходят полосу препятствий.