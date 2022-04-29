Социолог рассказал о перспективах самозанятых в контексте российского бизнеса

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Участие самозанятых граждан в бизнес-процессах российского среднего и крупного бизнеса является принципиально новой экономической конструкцией для страны, у которой есть колоссальные перспективы, считает профессор департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Разов.

По его словам эта тема актуальна и злободневна. Сегодня экономическая сфера в России претерпевает колоссальные изменения, приводит слова специалиста РИА Новости.

Разов подчеркнул, что его подопечные провели десятки обстоятельных интервью с руководителями предприятий среднего и крупного бизнеса, которые непосредственно отвечают за закупки товаров и услуги представителей смежных отраслей.

— Некоторое время назад в стране начался эксперимент с участием самозанятых. Его цель – помочь людям раскрыть потенциал, самим организовав свою работу для достижения определенных результатов. Сегодня мы видим, что инициативных людей в стране много, — заметил эксперт.

По словам Разова, эти люди понимают, что у них есть время и силы, необходимая подготовка и опыт, дающие им возможность самореализации, которая одновременно с тем принесет пользу российскому обществу.

В Москве на сегодняшний день зарегистрированы почти миллион самозанятых. 25 апреля эксперты рассказали «Вечерней Москве» о причинах популярности у жителей столицы этого налогового статуса.