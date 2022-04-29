Россиянам рассказали о признаке использования компьютера хакерами

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Злоумышленники не только крадут личные данные россиян, но и устанавливают на их персональные и рабочие компьютеры программы-майнеры, заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в пятницу, 29 апреля.

В интервью радио Sputnik специалист назвал главный признак скрытого использования компьютера для майнинга, используемого для добычи криптовалюты. Некоторые хакеры устанавливают соответствующие программы на чужие компьютеры. Таким образом они используют чужие ресурсы в собственных интересах.

— Эти программы не так опасны, как вредоносные программы, которые похищают или удаляют персональные данные, но все же, – заметил Лукацкий.

При этом в процессе майнинга устройство изнашивается с огромной скоростью. К примеру, может сгореть видеокарта, а еще устройство начинает потреблять большее количество электроэнергии, чем должно.

Выявить такую программу можно повышенной нагрузкой на центральный процессор компьютера. Если соответствующий показатель превышает 50 процентов — это тревожный звонок, подчеркнул Лукацкий.

В начале года появилась информация, что объем рынка криптовалют в России превысил 16 триллионов рублей.