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Производители сосисок и колбасы рассказали о дефиците пищевой оболочки в России

Егор Провоторов
Общество
Производители сосисок и колбасы рассказали о дефиците пищевой оболочки в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Российские производители колбас и сосисок могут столкнуться с проблемами из-за скорого запрета Евросоюза на поставки в РФ оболочек, необходимых для производства этих продуктов. По этой причине имеет место риск сокращения ассортимента колбасной продукции.

Европа была основным поставщиком вышеуказанной продукции, однако с июля ЕС вводит запрет на поставки оболочек в Россию. Директор полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александр Поляков в интервью РБК заявил, что из-за санкций мясоперерабатывающие заводы в ближайшее время столкнутся с проблемами. По его словам, отечественные производители не могут в полной мере удовлетворить спрос, что приведет к сокращению ассортимента на рынке.

Несмотря на вступления в силу санкций лишь с 10 июля, уже сейчас производителям поступила директива не принимать заказы из РФ с начала апреля. Запасов оболочки в России хватит примерно на три месяца, говорят участники рынка.

— В ближайшей перспективе мы увидим резкое сокращение ассортимента колбас на прилавках российских магазинов, — заявил Поляков.

Накануне «Вечерняя Москва» сообщала, что за последние три года в столице произвели около миллиона тонн колбасных изделий — это более 1,4 миллиарда палок колбасы на базе 27 мясоперерабатывающих предприятий.

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