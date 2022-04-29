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Антонов посоветовал Псаки читать сводки Минобороны РФ

Егор Провоторов
В мире
Антонов посоветовал Псаки читать сводки Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов ответил пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, которая не увидела гуманитарных шагов от России на Украине, предложением почитать материалы Минобороны РФ, которые регулярно рассказывают о таких мерах.

Накануне представитель американской администрации заявила, что в Вашингтоне не видят гуманитарных действий от российской стороны в адрес жителей Украины.

— Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике, — сказал Антонов.

Российский дипломат процитировал сводки, исходя из которых с 24 февраля из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировано более миллиона человек, а на территорию соседнего государства доставлено порядка 16 тысяч тонн предметов первой необходимости, провизии и медикаментов из РФ, пишет РИА Новости.

В минувший вторник, 26 апреля, Антонов рассказал, что Соединенные Штаты стремятся любыми методами затянуть российскую специальную операцию на Украине, пытаясь нанести максимальный урон России.

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