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Антонов заявил, что Штаты хотят любыми способами затянуть спецоперацию на Украине

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Антонов заявил, что Штаты хотят любыми способами затянуть спецоперацию на Украине
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

США стремятся любыми методами затянуть российскую специальную операцию на Украине, пытаясь нанести максимальный урон России. Такое мнение выразил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Белый дом хочет поставить дополнительную военную помощь Украине, хотя ее совокупный объем с момента прихода нынешней власти в США уже превысил 4 миллиарда долларов.

— США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе. Тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене, — добавил дипломат.

Он отметил, что Штаты активно эксплуатируют образ России как страны агрессора, что помогает власти отвлечь избирателей от собственных неудач.

Все это, по словам Антонова, заставляет задуматься о том, что конфликт на Украине был специально спровоцирован западной стороной.

Дипломат подытожил, что Россию не получится изолировать от мира, а иллюзии Запада пора оставить позади, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина Спецоперации Анатолий Антонов
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