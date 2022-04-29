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В Минпромторге рассказали, что позволит сдержать рост цен на импортные товары в России

Егор Провоторов
Экономика
В Минпромторге рассказали, что позволит сдержать рост цен на импортные товары в России
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Параллельный импорт может позволить сдержать рост цен на иностранную продукцию в России, это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в поставках товаров в страну, заявили в пятницу, 29 апреля, в пресс-службе министерства промышленности и торговли.

По словам представителей ведомства, одностороннее решение некоторых организаций об уходе с российского рынка не отвечает принципам честной конкуренции и открытости.

— Наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост стоимости импортируемой продукции, — заявили в министерстве, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии легализации параллельного импорта на цены в стране.

Представители Минпромторга подчеркнули, что к настоящему времени перечень продукции для параллельного импорта находится на регистрации в министерстве юстиции РФ. По завершении процедуры регистрации этот список будет размещен на официальном сайте профильного ведомства.

Накануне в Росстате рассказали, что объем промышленного производства в России в марте 2022 года вырос на три процента по сравнению с показателем марта предыдущего года и на 5,9 процента в годовом выражении за январь — март.

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