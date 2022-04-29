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Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в майские праздники

Георгий Соланович
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Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в майские праздники
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в связи с праздниками в период с 30 апреля по 10 мая включительно. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переходят в этот период на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения, — уточнил заммэра.

Так, будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной и антитеррористической безопасности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур. Бирюков подчеркнул, что все меры для стабильной работы системы жизнеобеспечения города в праздничные дни уже приняты.

Мотогруппы спасателей 1 мая приступят к патрулированию во всех округах Москвы. Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно будут совершать объезд всех административных округов города, в том числе патрулировать основные магистрали столицы, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха.

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