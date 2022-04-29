Ксения Собчак: Наметился тренд на возвращение звезд в Россию

Фото: roscongress / Елена Разина

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что в настоящее время можно наблюдать тренд на возвращение звезд в Россию. Она рассказала об этом в пятницу, 29 апреля..

Свои выводы Собчак делает исходя из публикации рэпера Моргенштерна, который написал, что хотел бы вернуться в Россию, но пока боится. С точки зрения Ксении, это можно расценивать, как позитивный момент, и скоро те, кто покинул Россию, захотят вернуться.

— Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал что эмиграция и отпуск — это разное. У кого-то уже кончились деньги и в соцсетях огромное количество «сломался компьютер/телефон/собираю на помощь беженцам», люди потратили последние деньги в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут, — цитирует Ксению Starhit.ru.

Это касается не только звезд, но и обычных людей, добавила телеведущая.

Недавно на своих каналах в Telegram известный российский публицист Армен Гаспарян и Ксения Собчак устроили жаркий спор вокруг рейтинга артистов, разочаровавших жителей страны за последнее время.