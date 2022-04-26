Гаспарян и Собчак устроили спор из-за списка покинувших Россию артистов

Фото: Youtube / Ксения Собчак

На своих каналах в Telegram известный российский публицист Армен Гаспарян и отечественная телеведущая Ксения Собчак устроили жаркий спор вокруг рейтинга артистов, разочаровавших жителей страны за последнее время.

Список разместил на своей странице публицист, Собчак увидела в нем свое имя и не смогла промолчать. Теледива обвинила Гаспаряна в ангажированности и некомпетентности, заявив, что политолог не имеет права критиковать знаменитостей, которые сделали много для России и ее жителей. Ксения таким образом намекнула на Чулпан Хаматову, которая возглавила этот антирейтинг.

— Собчак очень обиделась на проводимый у меня в Telegram-канале рейтинг всяческих негодяев и мерзавцев. Прямо ее разорвало на тысячу маленьких Ахеджаковых, – резко заметил журналист на своем канале.

Он подчеркнул, что ни слова не сказал о благотворительной деятельности Хаматовой и не указал на ее профессиональные актерские навыки. Гаспарян подчеркнул, что в список артистка попала только за свои русофобские высказывания.

Накануне стало известно, что сама Собчак около месяца назад купила недвижимость в Дубае, обошедшуюся ей в сумму около 60 миллионов рублей.