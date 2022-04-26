Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гаспарян и Собчак устроили спор из-за списка покинувших Россию артистов

Егор Провоторов

Общество
Гаспарян и Собчак устроили спор из-за списка покинувших Россию артистов
Фото: Youtube / Ксения Собчак

На своих каналах в Telegram известный российский публицист Армен Гаспарян и отечественная телеведущая Ксения Собчак устроили жаркий спор вокруг рейтинга артистов, разочаровавших жителей страны за последнее время.

Список разместил на своей странице публицист, Собчак увидела в нем свое имя и не смогла промолчать. Теледива обвинила Гаспаряна в ангажированности и некомпетентности, заявив, что политолог не имеет права критиковать знаменитостей, которые сделали много для России и ее жителей. Ксения таким образом намекнула на Чулпан Хаматову, которая возглавила этот антирейтинг.

— Собчак очень обиделась на проводимый у меня в Telegram-канале рейтинг всяческих негодяев и мерзавцев. Прямо ее разорвало на тысячу маленьких Ахеджаковых, – резко заметил журналист на своем канале.

Он подчеркнул, что ни слова не сказал о благотворительной деятельности Хаматовой и не указал на ее профессиональные актерские навыки. Гаспарян подчеркнул, что в список артистка попала только за свои русофобские высказывания.

Накануне стало известно, что сама Собчак около месяца назад купила недвижимость в Дубае, обошедшуюся ей в сумму около 60 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Знаменитости Ксения Собчак
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте