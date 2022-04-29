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The Times предрекла Европе бунты из-за конца «эпохи низких цен»

Полина Долганова
В мире
The Times предрекла Европе бунты из-за конца «эпохи низких цен»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Эпоха низких цен» в Европе завершилась. Такое мнение выразили в новой статье журналисты издания The Times.

По их словам, каждую неделю в европейских супермаркетах поднимаются цены на продукты, а ситуация на Украине повышает счета за электроэнергию.

Авторы материала отмечают, что публичное признание кризиса может вызвать волнения в обществе. Так, например, в западных странах уже начинают расти недовольства из-за повышения стоимости жизни.

Журналисты добавили, что продовольствие и топливо были слишком дешевыми в Европе на протяжении долгого времени, поэтому теперь политические лидеры должны сказать правду своим избирателям, передает газета «Известия».

Недавно немецкий портал Compact написал, что нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции. В связи с этим в мире в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис. По словам бывшего статс-секретаря Федерального министерства сельского хозяйства ФРГ Матиаса Бернингера, в следующем году в мире наступит величайший голод в истории человечества.

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