Искусственный интеллект стал обрабатывать лучевые снимки в 1,5 раза быстрее

Фото: Светлана Колсокова, «Вечерняя Москва»

Скорость обработки лучевых снимков с помощью искусственного интеллекта выросла в полтора раза. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В наши дни искусственный интеллект помогает находить признаки заболеваний по девяти направлениям. В радиологии его начали применять два года назад, тогда, в период пандемии, он помог спасти много жизней.

—На пике пандемии проводилось до 30 тысяч таких исследований в день, что помогло быстрее и точнее выявлять заболевание. Параллельно мы продолжали повышать эффективность работы сервисов: за два года скорость обработки нейросетями КТ-снимков увеличилась на 70 процентов, а точность определения признаков ковидной пневмонии достигла уже 94 процентов, — заявила Ракова.

Специалисты продолжают расширять спектр применения искусственного интеллекта в медицине. Его хотят «научить» распознавать еще больше заболеваний по снимкам. Недавно стало известно, что московские врачи начали применять сервисы искусственного интеллекта для диагностики инсульта и легочной гипертензии.