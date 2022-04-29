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Началось благоустройство района Павелецкого вокзала Москвы

Георгий Соланович
Город
Началось благоустройство района Павелецкого вокзала Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал, — уточнил заммэра.

Для безопасности горожан в зоне работ выставят ограждения. Примечательно, что движение транспорта не будет полностью перекрыто.

На данный момент рабочие занимаются устройством кабельной канализации на Дубининской улице и Даниловском Валу. По словам Бирюкова, на данном участке планируется создать удобную среду для местных жителей и одновременно с этим сохранить транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц. Специалисты установят 300 фонарей и уличных торшеров, а также 66 опор контрастного освещения на пешеходных переходах.

Кроме того, на всех улицах проведут озеленение и установят остановки для общественного транспорта. На площади перед станцией метро «Новокузнецкая» оборудуют качели для взрослых, а около Данилова монастыря создадут общественное пространство.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин представил три проекта благоустройства Центрального округа в 2022 году.

Петр Бирюков Благоустройство Павелецкая площадь
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