Собянин представил три проекта благоустройства Центрального округа в 2022 году

Фото: roscongress / Антон Сухонос

Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

Власти города утвердили три проектные работы по благоустройству Центрального административного округа. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В рамках программы «Мой район» на 2022 год для жителей ЦАО подготовили три крупных проекта благоустройства, благодаря которым в оживленном центре Москвы появится еще несколько уютных уголков, — отметил он.

Глава города уточнил, что реализация двух проектов будет проходить в Таганском районе. Так, в ЦАО займутся благоустройством квартала между улицами Новорогожской, Нижегородской и Рогожский Вал, а также территории Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» на улице Мельникова.

Помимо этого, в Пресненском районе приведут в порядок территорию Научно-практического центра детской психоневрологии. Согласно планам, до конца года в Центральном округе благоустроят 39 школьных территорий.

Более подробную информацию о проектах можно узнать на сайте Сергея Собянина.

В среду, 27 апреля, глава города рассказал, что уровень безработицы в столице на сегодняшний день составляет 0,4 процента.

Однако мэр подчеркнул, что в городе все еще есть проблемные предприятия, но работа с ними активно ведется.

Также стало известно, что в Москве примерно за три года планируют построить 30 новых поликлиник.