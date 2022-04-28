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В Москве построят 30 новых поликлиник

Юлия Курганова

Город
В Москве построят 30 новых поликлиник
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве примерно за три года планируют построить 30 новых поликлиник. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, столичное правительство сначала поставило задачу реконструировать 70 поликлиник, которые были в плохом состоянии. Затем число медицинских учреждений, запланированных к ремонту, увеличили до 140, а потом и до 200.

— Половина амбулаторного здравоохранения Москвы получит новые здания с новым оборудованием, удобные для пациентов и врачей. Это революция в здравоохранении, — заявил Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Сергей Собянин допустил ускорение программы реновации в Москве. Кроме того, Собянин выразил надежду, что решение президента России Владимира Путина о снижении ставки льготной ипотеки до девяти процентов в целом сохранит объемы жилищного строительства.

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