Губернатор Подмосковья посоветовал лучшие места для отдыха в области

Фото: mosreg.ru

Подмосковье увеличивает количество туристических маршрутов, гостиниц и интересных локаций для отдыха, активно благоустраивает парки. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионе растет количество посетителей парковых территорий, поэтому важно, чтобы в таких местах была создана качественная инфраструктура.

Воробьев добавил, что в регионе очень много мест для различного вида отдыха.

Он отметил, что любителям творчества Александра Сергеевича Пушкина, возможно, будет интересно съездить в Захарово, а поклонникам Антона Павловича Чехова — в Чехов. Любители велосипедного спорта могут отправиться в Дмитров, там есть большое количество велосипедных маршрутов.

Воробьев добавил, что в Подмосковье также поддерживают популярное направление отдыха на природе — глэмпинг, передает «360».

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в пятерку лидеров среди наиболее востребованных направлений по программе туристического кешбэка с начала года.