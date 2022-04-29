Сергей Собянин рассказал, как проходила весенняя уборка Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как проходила весенняя уборка города. Сообщение появилось в пятницу, 29 апреля, в личном блоге мэра.

Коммунальные службы помыли и отремонтировали фасады жилых домов, мосты, тоннели, пешеходные переходы, причалы и набережные.

— Без малого месяц работники ЖКХ приводили Москву в порядок после зимы. Промывка, покраска, ремонт — этими работами были охвачены тысячи городских объектов, начиная от фасадов жилых домов и заканчивая крупными инженерными сооружениями. К майским праздникам Москва вновь порадует нас чистотой и уютом, — написал мэр Москвы.

В уборке участвовали более 500 тысяч сотрудников горслужб и свыше 14 тысяч спецмашин.

Также городские службы объявили о переводе коммунальной техники на летний режим работы. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. Сотрудники служб проверили и законсервировали специализированную дорожную технику, которая используется только в зимний период, в частности, линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и распределители твердых реагентов, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».