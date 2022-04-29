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Петербуржцам рассказали, где можно пожарить шашлыки на майских праздниках

Ирина Игнатенко
Общество
Петербуржцам рассказали, где можно пожарить шашлыки на майских праздниках
Фото: Unsplash

Майские праздники в России традиционно считаются сезоном шашлыков. Многие россияне выбираются на природу и проводят время с семьей и друзьями. Жителям Санкт-Петербурга рассказали, где можно пожарить шашлыки, не нарушая закон.

В отделе лесного хозяйства СПб ГКУ «Курортный лесопарк» сообщили, что для жителей и гостей города на Неве уже готовят зоны отдыха. Всего будут доступны 42 площадки в Сестрорецком, Комаровском, Приморском, Кипенском, Молодежном, Песочинском лесничествах.

Информацию о расположении площадок можно найти на официальном сайте лесопарка в разделе «Благоустройство». Все места отмечены на специальной интерактивной карте, передает издание «Невские новости».

Ранее эксперты провели анализ данных о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига в период с 1 по 24 апреля. Средний чек за указанный набор в текущем месяце составил 2484 рубля против 1901 рубля в апреле 2021 года, передает Nation news.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала о том, где в столице можно пожарить шашлыки и как это сделать безопасно.

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