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Сторонника ИГ задержали в Карачаево-Черкесии

Полина Долганова
Происшествия
Сторонника ИГ задержали в Карачаево-Черкесии
Фото: Depositphotos

Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ*, который планировал реализовать теракт на объекте органов власти. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

Уточняется, что злоумышленника задержали в городе Карачаевск.

По его месту жительства силовики изъяли части самодельной взрывчатки и другие улики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участию в террористической организации, передает РИА Новости.

21 апреля ФСБ задержала злоумышленника, готовившего террористический акт на железной дороге в Крыму. Уточняется, что задержанный, будучи гражданином РФ, исполнял приказы лидеров крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым». Известно, что данное формирование поддерживало националистов в борьбе против ВС РФ на Украине. В пресс-службе ФСБ рассказали, что при задержании у него изъяли СВУ (самодельные взрывные устройства — прим. «ВМ»), электродетонаторы, а также схему закладки бомбы под железнодорожное полотно.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

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