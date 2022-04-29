Жители ТиНАО могут сообщить о состоянии парков на сайте «Наш город»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На портале «Наш город» появились новые возможности для жителей ТиНАО, теперь они могут сообщать о проблемах в рамках категории «Мой парк». Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил руководитель государственного казенного учреждения «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

— Среди новых тем, которые теперь открыты для жителей ТиНАО, есть как сезонные, так и доступные круглогодично. Например, сообщить об отсутствии песка в песочнице можно только в летний период, а заявления о некачественном содержании велодорожек и неубранной парковой территории будем принимать на протяжении всего года, — рассказал Пищелко, передает официальный сайт мэра города.

Помимо этого, проживающие в ТиНАО люди смогут сообщать о самовольной установке различных объектов вроде сараев, хозпостроек и не только. Можно будет сообщать о проблемах с инфраструктурой, некачественном содержании объектов и парков.

Ранее Мосгосэкспертиза согласовала проект строительства школы, рассчитанной на 1,2 тысячи учеников, в деревне Ватутинки на территории ТиНАО. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.