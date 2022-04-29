Эксперт рассказал, как оставаться востребованным в профессии

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Чтобы оставаться востребованным, сотруднику любой отрасли необходимо постоянно учиться и расширять свои навыки. Об этом рассказал президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

— Никому не нужен сорокалетний человек, который за последние 20 лет ничего нового не узнал в своей профессии. Поэтому единственная защита от безработицы — это учиться. Хочешь быть востребованным — учись, — подчеркнул он в комментарии НСН.

В противном случае человека могут заменить на другого специалиста, который разбирается в последних тенденциях и имеет большое число навыков.

Он также подчеркнул, что дефицит высококвалифицированных кадров наблюдается во многих отраслях, поэтому опытные профессионалы своего дела ценятся на вес золота, работодатели готовы достойно оплачивать их труд.

Ранее стало известно, что жители столицы, находящиеся в поиске работы, могут обратиться в один из 57 центров трудоустройства, флагманские центры занятости населения «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера».