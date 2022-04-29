Более 25 тысяч человек посещают занятия по танцам в проекте «Московское долголетие»

Фото: Пресс-служба «Московского долголетия»

Более 25 тысяч горожан преклонного возраста посещают занятия по танцам в рамках «Московского долголетия». Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе проекта.

Очные занятия по танцам восстановили в марте этого года. Тренироваться также можно онлайн или на свежем воздухе. Ведут уроки профессиональные преподаватели.

— С участниками «Московского долголетия» мы изучаем бачату, сальсу, хастл, рок-н-ролл и другие виды танцев, которые можно исполнять соло и в паре. Танец — это отличный способ поддерживать физическое, ментальное и психологическое здоровье, — подчеркнул преподаватель проекта, мастер спорта международного класса Вячеслав Хлопков.

Примечательно, что программы тренировок адаптируются под возраст и навыки обучающихся. Сами участники проекта регулярно отмечают пользу от занятий. Танцы помогают горожанам преклонного возраста восстановить здоровье после серьезных заболеваний и даже сбросить лишний вес.

25 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу года сеть центров «Московского долголетия» увеличится вдвое.