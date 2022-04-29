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В Ялте проходит фестиваль сакуры

Ирина Игнатенко
Общество
В Ялте проходит фестиваль сакуры
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Уголок Японии появился в Ялте — там зацвела сакура, передает ОТР. В саду «Шесть чувств» по этому случаю организовали красочный фестиваль для любителей японской культуры. Он стартовал 28 апреля и будет проходить в течение четырех дней.

В ходе фестиваля местные жители и гости города смогут познакомиться с музыкой, обычаями и кухней Японии. Гости фестиваля могут посетить чайную церемонию, уроки по каллиграфии, йоге и боевым искусствам, лекции о культуре Страны восходящего солнца, узнать об искусстве икебана. Также в программе — выступления танцоров и музыкантов, играющих на традиционных японских инструментах сякухати и кото.

Кроме того, все желающие могут сфотографироваться на фоне цветущих растений.

Цветение продолжается около двух недель.

С 9 апреля по 5 июня в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет XXI Весенний фестиваль цветов. В течение этого времени гости сада смогут поочередно увидеть тюльпаны, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень и многие другие цветущие растения.

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