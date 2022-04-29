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«Свинство!»: Бородина осудила Гагу после ее высказываний о россиянах

Полина Долганова
Общество
«Свинство!»: Бородина осудила Гагу после ее высказываний о россиянах
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Российская телеведущая Ксения Бородина раскритиковала американскую певицу Леди Гагу за ее высказывания о россиянах.

По мнению Бородиной, Гага стала популярной в том числе благодаря поклонникам из России.

Ведущая добавила, что любой популярный человек существует благодаря аудитории, которая ходит на концерты и покупает на них билеты.

Бородина также выразила мнение, что Гага просто не уважает своих поклонников из РФ.

— Такие высказывания в адрес русских людей — это свинство! В России живут не тупые люди, они ходили на твои концерты, пели твои песни и восхищались твоим творчеством! — подытожила ведущая на своей странице в Telegram.

Леди Гага выразила свое мнение относительно граждан РФ на концерте в Лас-Вегасе. Во время небольшой паузы между композициями певица решила прокомментировать политическую ситуацию. По ее словам, россияне «как были тупыми, так и остались».

поклонники Леди Гага Ксения Бородина
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