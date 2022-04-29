Пенсионеры потеряли 100 миллионов рублей, вложив деньги в финансовую пирамиду

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Деятельность очередной финансовой пирамиды пресекли в Москве. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, пенсионерам предлагалось сделать вклад под высокие проценты в якобы очень прибыльные проекты. Кроме того, пожилых людей уверяли, что все вложенные деньги им вернут.

В действительности же все средства мошенники присваивали себе.

Жертвами этой аферы стали 170 пенсионеров. Предварительно установлено, что нанесенный им материальный ущерб превышает 100 миллионов рублей.

По данным фактам были возбуждены 169 уголовных дел по статье «Мошенничество», которые в настоящее время соединены в одно производство.

Один из фигурантов заключен под стражу. Также полицейские задержали его соучастницу.